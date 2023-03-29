В администрацию Рязани пригласили должников

Сегодня состоялось заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц в администрации Рязани. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Под председательством Олега Федина, и. о. заместителя главы администрации города, руководители структурных подразделений администрации, сотрудники областной налоговой службы и силовых ведомств региона обсудили поступающие в доход бюджета города платежи.

В ходе заседания были представлены данные финансово-казначейского управления, согласно которым была проведена работа с 313 юридическими и физическими лицами, из которых 114 являются должниками с общей задолженностью в размере 9559,3 тыс. руб. Задолженность была погашена частично или полностью 20 должниками на сумму 1664,4 тыс. руб. (17,4%), из которых в бюджет города Рязани поступило 1407,5 тыс. руб.

Также на заседании была проведена работа с организациями, выплачивающими заработную плату ниже среднего уровня по видам экономической деятельности и ниже уровня минимального размера оплаты труда, а также с организациями, не представившими или представившими «нулевой» расчет по форме 6-НДФЛ. Работодатели дали пояснения по этим вопросам.

На заседание были приглашены 20 должников с общей задолженностью в бюджет 3167,3 тыс. руб. по аренде земли и плате за размещение нестационарных торговых объектов, по НДФЛ и налогу на имущество физических лиц. Также были приглашены 5 работодателей, выплачивающих заработную плату работникам ниже МРОТ, и 1 работодатель, не отразивший в расчете по страховым взносам привлеченных к трудовой деятельности иностранных работников.

Все должники были выслушаны, а причины возникновения задолженностей, варианты и планируемые сроки их погашения были обсуждены. В результате проведения адресной работы на комиссию приглашено 6 должников, которые уже полностью или частично погасили свою задолженность перед бюджетом на общую сумму 927,7 тыс. руб.