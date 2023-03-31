В администрации Рязани обсудили подготовку к пожароопасному сезону

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы администрации города Елены Сорокиной состоялось 31 марта. Его участниками стали руководители структурных подразделений и муниципальных предприятий, представители регионального МЧС и Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На повестке дня –прохождение весеннего паводка, начало пожароопасного сезона, подготовка к открытию и эксплуатации городских пляжей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Городские спасатели и МКУ «УДТ» продолжают ежедневный мониторинг паводковой ситуации. По информации ГОЧС, уровень воды в Оке увеличился более чем на 22 см за сутки.

Согласно метеорологическому прогнозу, на большей части ЦФО, в том числе в Рязанской области, средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы. Месячное количество осадков ожидается меньше, чем в апреле прошлого года. Исходя из погодных условий на весенний период 2023 года, начало пожароопасного сезона прогнозируется с конца апреля – начала мая.

По информации ГОЧС, наиболее подверженным угрозе лесных пожаров на территории города является район Солотча с населением около 3 тыс. человек, в котором расположены 18 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе 5 детских оздоровительных лагерей общей численностью до 4000 человек.

Для тушения лесных пожаров и защиты населения поселка Солотча планируется создание группировки сил и средств в составе 74 человек и 41 единицы техники. Кроме того, для подвоза технической воды планируется выделение 4 автоцистерн от муниципальных предприятий города.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2023 года, в целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности населения, администрацией города спланирован и проводится комплекс мероприятий.

В частности, 6 апреля будет проведена штабная тренировка. С целью сбора мусора и сухостоя, способных привести к возникновению пожара в лесопарковой зоне, на территории города в апреле запланировано проведение месячника по уборке города.