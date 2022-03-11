В администрации Рязани обсудили меры по отлову и содержанию бездомных животных

10 марта в администрации Рязани прошло совещание. Сотрудники мэрии, депутаты, эксперты и общественники в месте с главой администрации Еленой Сорокиной и председателем Рязанской гордумы Татьяной Панфиловой обсудили мери по отлову и содержанию безнадзорных животных.

— Вопрос безнадзорных животных крайне важный и продолжает оставаться актуальным, – отметила Сорокина. – Наша первостепенная задача – обеспечить безопасность человека. При этом все действия по отлову и содержанию безнадзорных собак должны производиться в строгом соответствии с законом и гуманным отношением к животным.

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Об организации системы контроля за бродячими животными рассказал начальник управления благоустройства Юрий Фурфурак. В 2022 году, в рамках выделенных субсидий, запланирован отлов не менее 1380 собак. Работа по отлову животных осуществляется в будни.

В Московском и Железнодорожном районах отловом собак занимается Городская служба по контролю за безнадзорными животными. В Советском и Октябрьском районах – Центр «Городская собака». Звонки граждан по вопросам, связанных с отловом и контролем за безнадзорными животными принимаются на телефон дежурного (25-00-53).

По мнению Фурфурака, целесообразно выступить с инициативой по внесению изменений в действующее законодательство. Он считает, что необходимо разрешить регионам самостоятельно принимать решения в отношении бездомных животных, если они ведут себя агрессивно. Также стоит рассмотреть возможность платной «домашней опеки» с возложением юридической ответственности на опекунов. Поступили также следующие предложения – ввести обязанности для владельцев домашних животных проводить стерилизацию своих питомцев, ужесточить контроль за деятельностью частных питомников по разведению собак и кошек. Внести изменения в кодекс РФ об административных правонарушениях, дополнив его положениями, предусматривающими ответственность за жестокое обращение с животными.

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На совещании также обсудили вопрос строительства приюта для бездомных животных. Все поступившие предложения будут рассмотрены, обобщены и переданы в Гордуму для рассмотрения.