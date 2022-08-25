Четверг, 25 августа, 2022
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В Абакане возбудили дело на подростков, которые пытали привязанного к столбу парня

Возбуждено уголовное дело на подростков, примотавших мальчика к столбу пищевой пленкой в Абакане, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что злоумышленник издевались над парнем, тыкали ему в область пятой точки палкой. При этом подростки снимали все на камеру, смеялись и оскорбляли мальчика. Они опубликовали видео в соцсетях.

Следователи уточнили, что инцидент произошел 18 августа. На ребенка напали четверо приятелей на территории школы. Жертвой оказался 13-летний мальчик.

Потерпевший пытался выбраться из плена, разорвав полиэтиленовую пленку ключами, но был за это избит. Подросткам вменяют незаконное лишение свободы человека.

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