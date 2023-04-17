В 8 районах Рязанской области в этом году отремонтируют 18 переездов

В 2023 году в Рязанской области пройдёт ремонт 18 железнодорожных переездов в Рязанском, Старожиловском, Рыбновском, Сасовском, Кораблинском, Чучковском, Михайловскоми Шиловском районах.

Железнодорожники асфальтируют проезжую часть в зоне обслуживания ОАО «РЖД». На 4 переездах заменят резинокордовое покрытие, а на 11 вырубят сорняки, чтобы увеличить зону видимости путей.

Для обеспечения безопасности и стабильности перевозок железнодорожники постоянно следят за состоянием переездов. Ремонт ведут в период специальных технологических «окон», когда движение через переезд организуется в реверсивном режиме. Если такой возможности нет, работы проводят в основном в ночные часы, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Автомобилистов просят отнестись с пониманием к ремонтным работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей.