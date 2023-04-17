spot_img
Понедельник, 17 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В 8 районах Рязанской области в этом году отремонтируют 18 переездов

На главнуюНовости Рязани
Photo by form PxHere

В 2023 году в Рязанской области пройдёт ремонт 18 железнодорожных переездов в Рязанском, Старожиловском, Рыбновском, Сасовском, Кораблинском, Чучковском, Михайловскоми Шиловском районах.

Железнодорожники асфальтируют проезжую часть в зоне обслуживания ОАО «РЖД». На 4 переездах заменят резинокордовое покрытие, а на 11 вырубят сорняки, чтобы увеличить зону видимости путей.

Для обеспечения безопасности и стабильности перевозок железнодорожники постоянно следят за состоянием переездов. Ремонт ведут в период специальных технологических «окон», когда движение через переезд организуется в реверсивном режиме. Если такой возможности нет, работы проводят в основном в ночные часы, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Автомобилистов просят отнестись с пониманием к ремонтным работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации