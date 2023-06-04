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В 2025 году в Рязанской области планируют создать археологический парк с памятником защитникам Старой Рязани

Татьяна Проводина
Изображение от cookie_studio на Freepik

В Рязанской области в 2025 году может появиться тематический археологический парк с памятником защитникам и жителям древней столицы Рязанского княжества. Об этом ТАСС рассказал директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Виталий Попов.

Конкурс на эскиз памятника стартует 8 июня и продлится до 15 октября, – уточнил Виталий Попов.

Виталий Попов: «Старая Рязань — одно из известнейших городищ не только в стране, но и в мире. Там обнаружено уже 17 кладов высочайшей ценности, 2 из которых сейчас экспонируются в Государственном историческом музее в Москве и в Музее Московского Кремля. Большая часть найденных кладов находится в фондах Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника»

Директор Рязанского музея отметил, что объёмы финансирования будут зависеть от выбранного проекта памятника. Сумма может варьироваться в зависимости от того, что предложат скульпторы и архитекторы.

Предварительная концепция археологического парка в Старорязанском городище и археологического центра на прилегающей территории уже разработана.

По словам Виталия Попова, конкурс на лучший эскиз памятника защитникам Рязани очень своевременен.

Виталий Попов: «И спустя восемь веков вызывают глубокое уважение доблесть и мужество рязанцев, готовность к самопожертвованию ради защиты своей земли. Благодаря «Повести о разорении Рязани Батыем» о трагических событиях 1237 года знают сегодня и в нашей стране, и далеко за её пределами»

Директор музея подчеркнул, что очень важно рассказывать о наших героических предках.

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