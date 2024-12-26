В 2025 году рязанцы увидят покрытие Луной Сатурна

В начале нового 2025 года рязанцы смогут увидеть астрономическое явление Покрытие Луной Сатурна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфии Нестеренко.

Когда Луна двигается по ночному небу, иногда она «покрывает» собой звезды. Такое явление называют покрытием Луной каких-либо небесных объектов. Покрытие Луной Сатурна смогут наблюдать рязанцы и другие жители Центральной России 4 января.

«Фаза Луны будет уже вполне видима — треть диска; и явление «упрятывания» планеты за Луну и потом «выхода» из-за диска Луны будет хорошо видно. Но наблюдать это явление придется, терпеливо ожидая и первого контакта, и последнего», — пояснила Альфия Нестеренко.

Жители Сибири вечером 5 января тоже смогут увидеть покрытие Луной, только уже Нептуна.