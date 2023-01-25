Среда, 25 января, 2023
Татьяна Проводина

В 2023 году в Захарово Рязанской области завершат строительство детского сада №1

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Скриншот из видео в группе Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте

В селе Захарово в этом году планируют построить новое здание детского сада №1. Об этом речь шла на заседании правительства Рязанской области, – сообщается в группе Моя Рязань| Рязань и Рязанская область ВКонтакте.

О необходимости ремонта действующего здания губернатору рассказали в ходе его поездки в муниципалитет. Павел Малков поручил предусмотреть строительство нового учреждения.

Район уже получил на это больше 173 млн рублей. В феврале, как ожидается, будет заключён контракт с подрядчиком. Все работы по строительству и оснащению должны завершиться до конца 2023 года.

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