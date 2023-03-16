В 2023 году в Спасске начнётся благоустройство набережной

В среду, 15 марта, зампред правительства Рязанской области Артём Никитин работал в Спасске. Делегация осмотрела территории, имеющие инвестиционный потенциал.

Речь также шла о развитии внутреннего туризма. В планах — благоустройство в Спасске набережной с 4 смотровыми площадками. Проект обсудили с руководством района. Фаза строительства, как ожидается, начнётся там уже в 2023 году. Общественники вместе с администрацией города готовят заявку на участие в конкурсе на предоставление федеральной субсидии на благоустройство набережной.

Делегация побывала также в селе Орехово, где открыто несколько музеев. В населённом пункте живут очень активные люди, инициирующие самобытные праздники села и фестивали. Артём Никитин отметил большой туристский потенциал села Орехово.