Четверг, 16 марта, 2023
Татьяна Проводина

В 2023 году в Спасске начнётся благоустройство набережной

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Фото из Телеграм канала Артёма Никитина

В среду, 15 марта, зампред правительства Рязанской области Артём Никитин работал в Спасске. Делегация осмотрела территории, имеющие инвестиционный потенциал.

Речь также шла о развитии внутреннего туризма. В планах — благоустройство в Спасске набережной с 4 смотровыми площадками. Проект обсудили с руководством района. Фаза строительства, как ожидается, начнётся там уже в 2023 году. Общественники вместе с администрацией города готовят заявку на участие в конкурсе на предоставление федеральной субсидии на благоустройство набережной.

Делегация побывала также в селе Орехово, где открыто несколько музеев. В населённом пункте живут очень активные люди, инициирующие самобытные праздники села и фестивали. Артём Никитин отметил большой туристский потенциал села Орехово.

В 2023 году в Спасске начнётся благоустройство набережной
В 2023 году в Спасске начнётся благоустройство набережной
В 2023 году в Спасске начнётся благоустройство набережной
В 2023 году в Спасске начнётся благоустройство набережной

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