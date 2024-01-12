В 2023 году в Рязанской области отремонтировали 236,9 км автодорог по нацпроекту

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области информирует об итогах реализации в 2023 г. в регионе национального проекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году в рамках нацпроекта отремонтировано 236,9 км автодорог.

Работы в муниципальных образованиях региона проведены на 56 объектах. В нормативное состояние приведены 23 участка трасс регионального и межмуниципального значения. Так, в Скопинском районе были отремонтированы 13,9 км автодороги Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин – Милославское и 12,6 км автодороги Горлово – Нагиши – Клекотки – граница Тульской области. Обе трассы имеют высокую значимость для региона и входят в опорную сеть, обеспечивающую транспортную связанность территории РФ.

Проведен капитальный ремонт трех участков дорог в Спасском районе общей протяженностью более 22 км. В нормативное состояние приведены автодороги Федотьево – Веретье и Веретье – Кидусово – Бельское, а также участки улиц Перышкина и Сельская в с. Деревенское.

В областном центре в нормативное состояние приведено дорожное покрытие на 17 улицах с высокоинтенсивным движением и ведущих к медицинским учреждениям. В рамках федерального проекта «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 8 мостов в Пронском, Скопинском, Сараевском, Ухоловском, Милославском, Шиловском и Ряжском районах.

В регионе ведется работа по обеспечению безопасности дорожного движения для всех его участников. В прошлом строительном сезоне в 52 населенных пунктах было смонтировано 89 км линий электроосвещения, установлено более 29 км барьерного и 9 км перильного ограждения, нанесено свыше 713 км разметки, установлено более 3 тыс. дорожных знаков. Для обеспечения сохранности автодорог на участке Чернобаево – Истье в Старожиловском районе был построен автоматический пункт весогабаритного контроля.В рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы на дорогах регионального и межмуниципального значения в прошлом году появилось 4 светофора, оснащенных системой адаптивного управления. Увеличена пропускная способность на перекрестках, повышен уровень комфорта передвижения для всех пользователей транспорта.