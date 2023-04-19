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Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В 2023 году в Рязани отремонтируют 10 участков дорог при поддержке регионального правительства

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Фото с сайта администрации Рязани

В Рязани в текущем году отремонтируют 10 участков дорог протяжённостью свыше 8 километров благодаря поддержке регионального правительства.

Во вторник, 18 апреля, делегация с участием мэра Елены Сорокиной, представителей управления благоустройства, подрядчика, а также депутатов оценила ход ремонта дорог областного центра.

На улице Семинарской отремонтировано чуть больше километра дороги от пересечения с улицей Соборной до пересечения с улицей Каширина. Завершён капремонт асфальтобетонного покрытия, завершается ремонт примыканий. Подрядчику предстоит устранить несколько замечаний по устройству съездов.

На улице Военных Автомобилистов отремонтировано почти 1,6 километра асфальтобетонного покрытия, произведено уширение дороги у железнодорожного переезда. Дополнительная полоса увеличит пропускную способность. С двух сторон появились широкие тротуары, обочину укрепят асфальтовой крошкой, установят 6 остановочных павильонов. Елена Сорокина потребовала от подрядчика убрать мусор на месте работ.

В 2023 году завершается ремонт 16 участков дорог по двухлетним контрактам.

В 2023 году в Рязани отремонтируют 10 участков дорог при поддержке регионального правительства
В 2023 году в Рязани отремонтируют 10 участков дорог при поддержке регионального правительства
В 2023 году в Рязани отремонтируют 10 участков дорог при поддержке регионального правительства
В 2023 году в Рязани отремонтируют 10 участков дорог при поддержке регионального правительства
В 2023 году в Рязани отремонтируют 10 участков дорог при поддержке регионального правительства

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