Вторник, 25 октября, 2022
Татьяна Проводина

В 2023 году в Рязани отремонтировали два участка дорог к спортивным учреждениям

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Image by Freepik

В Рязани в текущему году по национальному проекту привели в нормативное состояние дороги на двух улицах, которые ведут к спортивным учреждениям.

Подрядчики выполнили обустройство и обновили покрытие проезжей части на улице Горького, где находится областной учебный стрелково-спортивный центр, а также на улице Шевченко, где расположены спортивные школы «Айсберг» и «Юность».

На объектах отремонтировали также тротуары, восстановили ливнёвку и смонтировали линии освещения. Работы провели по двухлетним контрактам.

Ремонт этих участков стал возможен благодаря поддержке минтранса Рязанской области. Субсидии на работы на участке по улице Шевченко превысили 105 млн рублей, а по улице Горького — более 81 млн рублей.

В регионах-участниках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году приводят к нормативу 165 участков дорог, ведущих к спортивным объектам. Большинство объектов уже отремонтировано.

Замглавы Росавтодора Игорь Костюченко подчеркнул: важно, чтобы до ближайших стадионов, спортивных школ и ФОКов одинаково быстро и комфортно могли добраться и горожане, и жители сёл.

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