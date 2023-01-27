В 2023 году Рязанская область получит на модернизацию коммунальной инфраструктуры более 200 млн рублей

В 2023 году при поддержке федерального центра в Рязанской области начнётся масштабное обновление коммунальной инфраструктуры.

Рязанская область вошла в число регионов России с износом сетей тепло- и водоснабжения больше 40%. Комплексная программа, реализуемая по инициативе президента Владимира Путина, позволит обновить сети и снизить аварийность.

Как сообщил депутат от Рязанской области, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, в текущем году на модернизацию коммунальной инфраструктуры региону выделят больше 200 млн рублей, в 2024 году – свыше 670 млн рублей.

Андрей Макаров: «В отчёте перед жителями Рязанской области в середине декабря я говорил о необходимости решения коммунальных проблем. Нужно было очень оперативно провести подготовку. Это получилось. Предложение о дополнительном финансировании из федерального бюджета было одобрено Правительственной комиссией по региональному развитию 22 декабря. В итоге регион уже в ближайшее время должен получить первый транш – более 200 млн рублей»

В весеннюю сессию Госдуме предстоит принять ещё несколько значимых проектов, – добавил Андрей Макаров. Особое внимание уделят формированию технологического суверенитета России и поддержке семей участников СВО. При этом задача бюджетного комитета Госдумы – обеспечение реализации решений в условиях жёсткого санкционного давления.

Губернатор Рязанской области отметил важность своевременной поддержки этого направления.

Павел Малков: «Жилищно-коммунальная инфраструктура требует самого серьёзного внимания, особенно зимой. Для вывода системы на современный уровень нужны очень крупные вложения. Область самостоятельно не сможет реализовать все необходимые мероприятия, и помощь федерального центра имеет ключевое значение»