В 2023 году Рязанская область получит на модернизацию коммунальной инфраструктуры более 200 млн рублей

В 2023 году при поддержке федерального центра в Рязанской области начнётся масштабное обновление коммунальной инфраструктуры.
Рязанская область вошла в число регионов России с износом сетей тепло- и водоснабжения больше 40%. Комплексная программа, реализуемая по инициативе президента Владимира Путина, позволит обновить сети и снизить аварийность.
Как сообщил депутат от Рязанской области, глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, в текущем году на модернизацию коммунальной инфраструктуры региону выделят больше 200 млн рублей, в 2024 году – свыше 670 млн рублей.
В весеннюю сессию Госдуме предстоит принять ещё несколько значимых проектов, – добавил Андрей Макаров. Особое внимание уделят формированию технологического суверенитета России и поддержке семей участников СВО. При этом задача бюджетного комитета Госдумы – обеспечение реализации решений в условиях жёсткого санкционного давления.
Губернатор Рязанской области отметил важность своевременной поддержки этого направления.
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