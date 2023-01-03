В 2023 году премию молодым учёным в Рязанской области увеличат до полумиллиона рублей

В Рязанской области в 2023 году планируют увеличить размер премии имени В.Ф. Уткина для авторских коллективов и молодых учёных. Премия вручается в регионе уже более 20 лет. В наступившем году её размер должен составить 500 тысяч рублей.
По коэффициенту изобретательской активности Рязанская область находится на 14-й строчке в России. Об этом сообщила зампред правительства региона Юлия Швакова. По её словам, региону есть чем гордиться.
Созданный на базе Агентства развития бизнеса Центр поддержки технологий и инноваций позволит обеспечить кадрами новые проекты. Речь идёт о промтехнопарке в сфере электронной промышленности, кластере современного приборостроения и «Аэрокосмической инновационной долине».
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