В 2023 году премию молодым учёным в Рязанской области увеличат до полумиллиона рублей

В Рязанской области в 2023 году планируют увеличить размер премии имени В.Ф. Уткина для авторских коллективов и молодых учёных. Премия вручается в регионе уже более 20 лет. В наступившем году её размер должен составить 500 тысяч рублей.

По коэффициенту изобретательской активности Рязанская область находится на 14-й строчке в России. Об этом сообщила зампред правительства региона Юлия Швакова. По её словам, региону есть чем гордиться.

Юлия Швакова: «Наукой занимаются свыше 2 тысяч человек. Рязанцы получили 37 медалей на Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2022» – одном из престижнейших в мире науки»

Созданный на базе Агентства развития бизнеса Центр поддержки технологий и инноваций позволит обеспечить кадрами новые проекты. Речь идёт о промтехнопарке в сфере электронной промышленности, кластере современного приборостроения и «Аэрокосмической инновационной долине».