В 2022 году в Рязани капитально отремонтируют 4 школы

В 2022 году в Рязани планируется провести капитальный ремонт в четырёх школах, сообщила мэр города Елена Сорокина.

По словам Сорокиной, на ремонтные работы в учебных заведениях № 22, 33, 47, 62 из бюджета выделят в общей сумме более 200 миллионов рублей.

20 января глава администрации Рязани провела встречу с директорами этих школ.

— Определили основные задачи, синхронизировали дорожные карты, — написала Сорокина. — Мы несем ответственность за принятые решения и конечный результат перед родительской общественностью, жителями города, губернатором Рязанской области Николаем Любимовым.

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Подготовка к ремонту начнётся с 16 мая. Работать будут в выходные, по вечерам, когда в школах не будет детей. Активный этап капитального ремонта проведут с 1 июня по 20 августа.

Каждая школа выступит отдельным заказчиком, мэр пообещала строго контролировать работы.