В 2022 году для получения аттестата придётся сдавать ЕГЭ

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сделал официальное заявление, касающееся сдачи ЕГЭ в 2022 году, — заявляет ТАСС.

Во-первых, отмена базового экзамена по математике действует только в 2021 году. Решение было вызвано пандемией коронавируса.

Также все без исключения выпускники вернуться к обязательной сдаче экзаменов по русскому языку и базовой математике.

— С наибольшей вероятностью я могу сказать, что эта форма только на этот год, а на следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат, — заявил чиновник.