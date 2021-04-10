В 2021 году в Белгороде построят крематорий за 80 млн рублей

В Белгороде все же решили построить крематорий. В городе он должен появиться уже в этом году. Об этом сообщает Бел.ру.

Стоимость возведения крематория в Белгороде оценивается в 80 млн рублей. На эти деньги построят помещение и печь для сжигания умерших. Сумма поступит из иных источников финансирования. Это значит, что на строительство крематория деньги из областного и городского бюджетов выделяться не будут.

При этом в 2021 году на комплексное развитие похоронной инфраструктуры потратят 9,8 млн рублей. Средства на эти цели также будут из иных источников.

Ранее сообщалось, что крематорий может появиться в Юго-западном микрорайоне. Однако местные жители выступили против такой инициативы. По их словам, в районе нет школы и детсада, но есть мусоросортировочный завод, кладбище и полигон ТБО. Тогда врио губернатора Вячеслав Гладков заявил, что там объект строить не будут.