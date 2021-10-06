В 2021 году на железных дорогах в Рязанской области погибли более 20 человек

В 2021 году в Рязанской области на объектах железнодорожного транспорта погибли более 20 человек, а также участились случаи травмирования несовершеннолетних.

Основными причинами травматизма на объектах железнодорожного транспорта является хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте, а также перед приближающимся поездом, переход железнодорожных путей на красный сигнал светофора, пресечение ограничительной линии на пассажирской платформе.

Еще одна из причин травматизма это поражение электрическом током. На Московской железной дороге эксплуатируется контактная сеть на постоянном токе напряжением 3000 В. Напряжение в контактном проводе составляет 27500 В. Электрическая проводка в доме имеет напряжение 220 В, и при ее неисправности можно получить сильнейший ожог в случае прикосновения. Чтобы получить смертельный ожог от контактной сети, достаточно приблизиться к контактному проводу на расстояние менее 2 метров.

Отделение по делам несовершеннолетних Рязанского ЛО МВД России на транспорте напоминает — железная дорога является объектом повышенной опасности и призывает граждан быть бдительными при нахождении на объектах повышенной опасности и соблюдать основные правила поведения.



В связи со сложившейся обстановкой и в целях предупреждения детского травматизма, на базе OC Android была разработана программа Safе Train- Берегись поезда для мобильных устройств.

Основной функцией программы является оповещение пользователя о приближении к опасной зоне (железнодорожному пути) и блокирование проигрывания контента в указанной зоне. Также в приложении имеется SMS оповещение родителей об отключении приложения, геолокации либо приближением к железнодорожному полотну. Возможен просмотр маршрута ребенка.

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте www.safetrain.ru и Google Play Market.