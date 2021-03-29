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Суббота, 3 апреля, 2021
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В 2020 году рязанцы воспользовались картами 184 миллиона раз

7info7

В 2020 году в Рязанской области стало почти на четверть больше мест, где можно расплатиться картой. Сегодня в регионе для оплаты товаров и услуг установлено более 27 тысяч электронных терминалов.

Безналичные платежи пользуются все большей популярностью. Жители области в 2020 году совершили 184 млн операций, что на 25,9% больше, чем годом ранее. Объем безналичных платежей также вырос и составил почти 315 млрд рублей.

Чаще всего рязанцы используют карты в организациях торговли и услуг, в основном для небольших покупок — средний чек по итогам года составил 733 рубля.

Безналичные платежи продолжают развиваться. Так, с 1 марта 2021 года организации и индивидуальные предприниматели с выручкой свыше 30 миллионов рублей в год обязаны принимать к оплате карты «Мир».  А с 1 июля это же требование коснётся бизнеса с выручкой более 20 млн рублей — например, небольших магазинов «у дома». Это расширит возможности покупателей, — отмечает заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Денис Никитин.

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