В 2020 году рязанцы воспользовались картами 184 миллиона раз

В 2020 году в Рязанской области стало почти на четверть больше мест, где можно расплатиться картой. Сегодня в регионе для оплаты товаров и услуг установлено более 27 тысяч электронных терминалов.

Безналичные платежи пользуются все большей популярностью. Жители области в 2020 году совершили 184 млн операций, что на 25,9% больше, чем годом ранее. Объем безналичных платежей также вырос и составил почти 315 млрд рублей.

Чаще всего рязанцы используют карты в организациях торговли и услуг, в основном для небольших покупок — средний чек по итогам года составил 733 рубля.