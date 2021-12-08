В Рязани 8 декабря горел спортзал на Грибоедова, эвакуировали 20 человек

В среду, 8 декабря, в Рязани произошёл пожар в спортивном зале на улице Грибоедова. Подробности сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Сообщение о возгорании поступило в 05.10. Спортзал площадью 30 квадратных метров находится в цокольном этаже 10-этажного многоквартирного жилого дома.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Огонь повредил инвентарь. Эвакуировано 20 человек.
На место происшествия выезжали 8 пожарных автомобилей, 21 сотрудник Государственной противопожарной службы.