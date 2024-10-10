Утром 10 октября в Рязанской области объявлено метеопредупреждение

В ближайший час, с сохранением в первой половине дня 10 октября, на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью от 200 до 700 метров. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Туман представляет собой серьёзную угрозу для безопасности на дорогах, так как приводит к снижению видимости, затрудняет движение транспорта и увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Для того чтобы минимизировать риски во время тумана, рекомендуется:

Снизить скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию.

Использовать противотуманные фары и ближний свет фар для улучшения видимости.

Избегать резких манёвров и торможений.

Быть особенно внимательными при пересечении перекрёстков и пешеходных переходов.

В случае сильного ухудшения видимости при необходимости остановить автомобиль в безопасном месте и включить аварийные огни.