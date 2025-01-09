Устроившего стрельбу из-за порно с 12-летней дочерью мэра отправили в СИЗО

В ХМАО суд отправил под арест сельского мэра, устроившего стрельбу после секс-скандала с его малолетней дочерью. Подробности дела сообщает URA.RU.

По данным СМИ, глава посёлка узнал о сексе своей 12-летней дочери с 15-летним парнем. Свои «игры» молодые люди снимали на видео.

Узнав о произошедшем, мужчина напился и отправился к знакомому дочери. Не застав парня дома, он несколько раз выстрелил в потолок.

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По данным пресс-службы регионального Следкома, подозреваемый взят под стражу, возбуждено уголовное дело по трём статьям УК: покушение на убийство, угроза убийства и незаконное проникновение.

СМИ выяснили, что чиновник уже уволился и, якобы, изъявил желание пойти на СВО.

По данным ТАСС, фигурант уголовного дела — глава городского поселения Куминский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Грубцов.

Инцидент произошёл ночью 27 декабря прошлого года. Грубцов сначала заявился с охотничьим ружьём в частный дом и несколько раз выстрелил в стены и потолок. Затем начал ходить с оружием по территории.

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Когда на место прибыл участковый, мужчина выстрелил и спрятался в доме знакомого, продолжая отстреливаться.