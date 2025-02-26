Установлены охранные зоны Никольской церкви в Касимовском районе

Правительство Рязанской области установило зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Никольская церковь», 1844 г. (Рязанская область, Касимовский район, с. Гиблицы). Текст документа опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».
Текст документа:
- Установить зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Никольская церковь», 1844 г. (Рязанская область, Касимовский район, с. Гиблицы) в границах согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
- Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Никольская церковь», 1844 г. (Рязанская область, Касимовский район, с. Гиблицы) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
- Определить Правительство Рязанской области органом государственной власти, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Никольская церковь», 1844 г. (Рязанская область, Касимовский район, с. Гиблицы), в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Рязанской области.