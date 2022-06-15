Усталость за рулём: как не уснуть?

Решение проблемы усталости за рулём предложил автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов. Об этом пишет РБК.

Привести к аварии способно как засыпание за рулём, так и любое другое состояние, когда водитель не сконцентрирован на дороге. В Австралии даже ввели понятие «микросон» — короткий период бессознательного состояния, о пребывании в котором человек может и не подозревать. Такое отключение от реальности может случиться, например, из-за сбитого распорядка дня или долгого нахождения за рулём.

В Госавтоинспекции отметили, что многие водители не придают значения переутомлению. Исследование, проведённое в 2000 году учёными из Австралии и Новой Зеландии, показывает, что 17–19 часов без сна влияют на состояние водителя как 0,5 промилле алкоголя в крови. Особенно проблема усталости характерна для водителей крупногабаритного транспорта и автобусов, которые находятся за рулём десятки часов.

По итогам опроса компании Ford, 32% российских водителей признались, что проваливались в сон во время управления автомобилем. 3,8% водителей из-за этого попадали в аварии.

В «20 идеях по развитию России» Дмитрий Давыдов подчёркивает, что для сокращения числа ДТП из-за сонливости необходимо внедрять современные технологии безопасности транспортных средств.

Проект предусматривает 3-ступенчатую систему безопасности. Технология DDAW предупреждает о сонливости и нарушении внимания, анализируя поведения водителя за рулём. Система LDWS предупреждает о выезде из полосы движения. Технология AEBS запускает экстренное торможение, если водитель не реагирует на приближающуюся опасность столкновения.

Дмитрий Давыдов считает, что системы на основе искусственного интеллекта позволяют снизить смертность на дорогах в результате переутомления водителя. Автор проекта считает положительным опыт Евросоюза, который в июле 2022 года перестанет вводить в эксплуатацию модели автомобилей без таких систем безопасности.

Автор «20 идей по развитию России» предлагает российским властям запретить постановку на учёт новых машин без технологии защиты водителя в состоянии утомления.