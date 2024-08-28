Успейте получить бесплатные пригласительные на Музыкальный Кубок КВН «Поющий Косопуз 2024»

30 августа 2024 в Рязани пройдёт Четвёртый музыкальный Кубок КВН «Поющий Косопуз-2024». Этого события рязанские любители движения КВН ждали целый год.

У вас есть возможность получить бесплатные пригласительные на масштабный музыкальный фестиваль. Они доступны НА САЙТЕ kassy.ru ПО ССЫЛКЕ. Пригласительных осталось немного, так что поторопитесь!

Также вы можете принять участие в розыгрыше пригласительных, который 7info проводит совместно с Официальной Рязанской лигой. Розыгрыш проходит здесь, итоги подведём 28 августа в 20.00.

Напомним, в этом году за фигурки «косопузов» трёх степеней будут бороться команды КВН со всей России. Зрителей ждут яркие эмоции, море музыки и юмора. Главным событием вечера станет концерт вице-чемпиона Высшей лиги КВН — команды «Ровеньки» г. Орёл.

Важные изменения по месту и времени проведения фестиваля:

как и заявлялось, он пройдёт 30 августа. Меняется место проведения: мероприятия состоится в Рязанском дворце молодёжи. Время начало Музыкального Кубка — 18 часов.

12+