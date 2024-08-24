Условный парад планет: редкое астрономическое событие произойдет 28 августа

Утром в среду, 28 августа, на небе можно будет наблюдать редкое явление — условный парад планет. Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн, а также убывающая Луна выстроятся в одном секторе по одну сторону от Солнца, охватывая около 160 градусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

На протяжении всего августа планеты Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн видны на небе с полночи до рассвета. К концу месяца к ним присоединяется Меркурий, появляющийся после 04:00 по московскому времени. В этот же период к планетам приближается серп убывающей Луны, который 28 августа будет находиться рядом с Марсом, создавая впечатляющую картину на утреннем небе.

По словам специалистов Московского планетария, этот парад планет можно назвать условным, так как планеты расположатся в слишком большом секторе. При ясной погоде часть планет будет видна невооруженным глазом, для наблюдения остальных потребуется мощный бинокль или телескоп.

В астрономии нет строгого определения «парада планет», это понятие используется больше для популяризации науки, а не для точных научных измерений. Настоящий парад планет происходит, когда несколько планет оказываются на небольшом участке неба, в секторе 20-30 градусов.

Большие парады планет, когда одновременно видны пять и более планет, случаются крайне редко, в то время как малые, с четырьмя планетами, можно наблюдать примерно каждые 20 лет.