Ушла из жизни старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

Минувшей ночью умерла старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Причина смерти заслуженной артистки России не уточняется. Ей было 86 лет.

По данным издания, Полицеймако пришла в труппу Театра на Таганке в 1965 году и проработала там всю жизнь. Артистка окончила училище имени Щукина.

Среди наиболее известных спектаклей с ее участием: «А зори здесь тихие», «Дом на набережной», «Жизнь Галилея» и другие.

О месте и времени прощания и похоронах сообщат позднее.