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Ушла из жизни преподаватель РГУ Татьяна Бирючинская

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17 мая в возрасте 52 лет ушла из жизни Татьяна Александровна Бирючинская кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и менеджмента в образовании РГУ имени Есенина. 

После окончания естественно-географического факультета РГПИ в 1991г. Бирючинская работала учителем химии и биологии, с 1992 г. вернулась в родной вуз, где начала работу на кафедре зоологии, с 2016 г. –  на кафедре педагогики и менеджмента в образовании. 

Татьяна Александровна разрабатывала проблемы воспитания экологической культуры и экологического мышления у студентов, занималась благотворительностью. Руководила студенческими научными проектами, являлась организатором и постоянным куратором социальной, благотворительной действующей акции «Помощь бездомным животным». 

В 2012 году была победителем конкурса «Лучший куратор». Неоднократно проводила мастер-классы для педагогов города, области и Центрального региона России по экологическому воспитании и биоэтике.  

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной. 

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