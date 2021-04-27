Ушла из жизни главный мелиоратор «Рязаньмелиоводхоза» Татьяна Сысоева

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В субботу, 24 апреля, в возрасте 68 лет скончалась главный мелиоратор ФГБУ «Управление «Рязаньмелиоводхоз» Татьяна Сысоева. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Рязанской области.

– Большую часть своей трудовой деятельности Татьяна Николаевна посвятила мелиорации, – говорится в некрологе.

Сысоева – выпускница Рязанского сельхозинститута. Начинала работу агрономом. Затем преподавала в заочном отделении Песочинского сельхозтехникума. Через некоторое время стала заведующей отделением.

С 1985 года работала агрономом в Рязанском областном производственном управлении мелиорации и водного хозяйства.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойной.