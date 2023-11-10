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Ушла из жизни дублёр Терешковой космонавт Валентина Пономарёва

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Фото: www.roscosmos.ru

В среду, 8 ноября, на 91-м году жизни скончалась космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарёва, сообщает сайт Роскосмоса.

Пономарёва была дублёром Валентины Терешковой, которая в 1963 году стала первой женщиной, полетевшей в космос.

В отряде космонавтов Пономарёва служила с 1962 года. Дублировала Терешкову в 1963 году, затем готовилась в качестве командира корабля к длительному полёту с первым выходом женщины в открытый космос. Полёт не состоялся из-за закрытия программы «Восход».

В 1969 году отчислена из отряда космонавтов из-за расформирования женской группы.

Похоронят Пономарёву 11 ноября в деревне Леониха. Гражданская панихида начнётся в 12 часов в Доме космонавтов Звёздного городка.

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