Ушёл из жизни рязанский педагог Владимир Муралов

Скончался педагог Владимир Муралов, сообщила группа школы № 51 города Рязани ВКонтакте.

«17 декабря ушёл из жизни педагог, который много лет посвятил себя нашей школе, Владимир Николаевич Муралов, — говорится в сообщении.

Замечательный человек, который в любое дело вкладывал душу, не жалея себя, своих сил, он очень многое сделал для развития школьной разновозрастной организации «Единство», традиционных коммунарских сборов, водного туризма в школе. Вместе с ребятами основал туристический клуб «СИДИМ».

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Его жизненный опыт, самоотверженность и любовь к детям лежали в основе не только уроков химии, но и всей его педагогической деятельности. Владимир Николаевич считал, что «движенье — жизнь», он много путешествовал, занимался спортом, ходил в походы на байдарках. И с удовольствием воспитывал самые лучшие качества в своих учениках».

Похороны Муралова пройдут 19 декабря. Отпевание состоится в 10.30 в Скорбященском храме.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.