УРТ в Рязани закупит в лизинг 39 новых автобусов большого класса

На внеочередном заседании Рязанской городской Думы депутаты согласовали покупку 39 новых автобусов большого класса для МУП «Управление Рязанского троллейбуса». Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Автобусы приобретут в лизинг на 5 лет и на сумму, не превышающую 599 млн. 218 тыс. рублей, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Из бюджета Рязани выделят 5% необходимой суммы, остальное добавит областная казна.

Депутаты одобрили сделку единогласно.