УРТ в Рязани закупит в лизинг 39 новых автобусов большого класса

На внеочередном заседании Рязанской городской Думы депутаты согласовали покупку 39 новых автобусов большого класса для МУП «Управление Рязанского троллейбуса». Об этом сообщила пресс-служба РГД.
Автобусы приобретут в лизинг на 5 лет и на сумму, не превышающую 599 млн. 218 тыс. рублей, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Из бюджета Рязани выделят 5% необходимой суммы, остальное добавит областная казна.
Депутаты одобрили сделку единогласно.
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