Уроженца Узбекистана приговорили к 8 годам тюрьмы за помощь террористической группировке

Уроженец Узбекистана Улукбек по собственной наивности и незнанию перевел деньги террористической группировке, запрещённой на территории Российской Федерации, за что ближайшие восемь лет проведет в колонии в Скопинском районе Рязанской области. Историю Улукбека рассказала в своем сюжете телерадиокомпания «ТКР».

В Узбекистане мужчина отучился на сварщика и приехал в Россию, где продолжил совершенствовать ремесло. В Telegram Улукбек начал общаться с неизвестным, который попросил у него деньги. Улукбек перевёл незнакомцу тысячу рублей. Позже выяснилось, что денежная помощь была адресована террористической группировке из Сирийской Арабской республики, запрещённой на территории Российской Федерации. В скором времени к уроженцу Узбекистана пришли силовики.

«Сотрудники полиции сказали: «Вот такой-то человек, которому вы переводили вот такую сумму, оказывается, входит в террористическую организацию, запрещённую в России». Насколько я понимаю, не надо было переводить. Приходу полиции не удивился», – вспоминает Улукбек.

На суде обвиняемый признал свою вину. Из тюрьмы во Владимире Улукбека перевели в колонию строгого режима в Рязанской области. Он работает сварщиком на производстве. В свободное время читает книги по истории и мечтает вернуться домой, где остались родители, жена и маленькая дочь. Близкие осужденного не знают о его ситуации.

«Я хочу сказать всем: не делайте так, это всё обман», – уверяет Улукбек. Реклама

Рязанцам напоминают, что подобного общения стоит избегать в общественных местах, а тем более в мессенджерах. Перевести деньги вас могут просить участники международных террористических группировок. В этом случае вы, как и наш герой, можете попасть в места не столь отдалённые.