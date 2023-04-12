Уровень воды в Оке в Рязани снизился за сутки на 20 сантиметров

Главное управление МЧС по Рязанской области в Телеграм канале приводит данные о прохождении весеннего половодья в регионе по состоянию на полдень 12 апреля.

По подтоплениям ситуация существенно не изменилась, жизнеобеспечение не нарушено.

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 20 сантиметров до 520 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста города. Уровень воды в реке Мокше у Кадома понизился на 8 сантиметров до 640 сантиметров выше нулевой отметки.

Данные об уровнях весеннего половодья предоставлены Рязанским гидрометцентром.