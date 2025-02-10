Уролог Аглиуллин назвал продукты для повышения потенции

С возрастом у мужчин возникают проблемы с эрекцией. Исправить ситуацию можно, скорректировав свой рацион, считает уролог-андролог из Уфы Ильнур Аглиуллин.

Эксперт назвал 6 продуктов, которые помогают поддерживать потенцию и здоровье простаты:

Помидоры – обладают мощными антиоксидантными свойствами.

– обладают мощными антиоксидантными свойствами. Морковь – ежедневное употребление 10 граммов снижает риск развития рака простаты на 5% .

– ежедневное употребление снижает риск развития рака простаты на . Гранатовый сок – способствует снижению уровня ПСА (простат-специфического антигена) у мужчин с диагностированным раком простаты.

– способствует снижению уровня ПСА (простат-специфического антигена) у мужчин с диагностированным раком простаты. Зеленый чай – полезен для сердца, очищает артерии, защищает печень, предотвращает диабет, ускоряет сжигание жиров и может предотвратить проблемы с простатой.

– полезен для сердца, очищает артерии, защищает печень, предотвращает диабет, ускоряет сжигание жиров и может предотвратить проблемы с простатой. Брокколи – содержит сульфорафан, который стимулирует выработку ферментов, борющихся с раком простаты.

– содержит сульфорафан, который стимулирует выработку ферментов, борющихся с раком простаты. Вода – играет ключевую роль в поддержании потенции. Дефицит жидкости замедляет обмен веществ, сгущает кровь, ухудшает кровоток и может привести к закупорке сосудов, в том числе в органах малого таза. Это повышает риск эректильной дисфункции.

При любых проблемах с эрекцией важно обратиться к врачу, так как она может быть симптомом серьезных заболеваний.