«Уроды!»: в Смоленской области вандалы разгромили все могилы на кладбище

Неизвестные устроили акт вандализма на кладбище в деревне Таковное Демидовского района. Ролик опубликовала в группе «Типичный Смоленск» в соцсети «ВКонтакте» местная жительница.
По словам женщины, она пришла помянуть усопших родственников и увидела, что злоумышленники разгромили все могилы.
«пострадало кладбище от каких-то уродов. Прошу придать огласке данный инцидент», – написала автор видео.
На кадрах видно, что неизвестные снесли кресты и опрокинули тяжелые надгробия. Пользователи предположили, что это могли сделать дикие животные.
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