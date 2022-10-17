«Уроды!»: в Смоленской области вандалы разгромили все могилы на кладбище

Неизвестные устроили акт вандализма на кладбище в деревне Таковное Демидовского района. Ролик опубликовала в группе «Типичный Смоленск» в соцсети «ВКонтакте» местная жительница.

По словам женщины, она пришла помянуть усопших родственников и увидела, что злоумышленники разгромили все могилы.

«пострадало кладбище от каких-то уродов. Прошу придать огласке данный инцидент», – написала автор видео.

На кадрах видно, что неизвестные снесли кресты и опрокинули тяжелые надгробия. Пользователи предположили, что это могли сделать дикие животные.

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