Ургант и Познер предпочли Кострому Ярославлю

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Телеведущие Владимир Познер и Иван Ургант начали работу над новым совместным проектом. Они будут посещать российские города, чтобы снять фильм «В поисках русского характера», пишет МК.

Выяснилось, что в ходе путешествия они посетят Кострому. При этом Ярославля в списке городов для поиска русского характера нет.

«Мы решили сделать фильм о России. Мы поедем по Волге, останавливаясь в восьми городах, это будет серия», – пояснил Познер.

Съемки картины начнутся уже в июле. Ургант и Познер посетят следующие города, расположенные на Волге: Волгоград, Саратов, Самару, Казань, Нижний Новгород, Городец, Кострому и Рыбинск.