Урбанисты объяснили, почему на улицах Рязани столько пыли и грязи

Представители «Городских проектов» на своей странице ВКонтакте объяснили, почему в Рязани так много пыли и грязи. По их мнению, причина этого – использование зимой песко-соляной смеси.
Активисты считают, что это не только вредно, но и неэффективно. Урбанисты уверены, что соль не плавит снег при сильных морозах, она плавит снег, когда его немного. Песок же используется для усиления трения на льду, соль при таких условиях не работает.
Метод назван устаревшим. Песок забивает канализацию. Если его не убирать, он накапливается на обочинах, тротуарах, взаимодействуя с водой, превращается в грязь. Это происходит в Рязани.
Альтернативой «Городские проекты» считают использование реагентов, гранитной крошки. Будет дороже, но эффективнее.