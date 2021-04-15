Урбанисты объяснили, почему на улицах Рязани столько пыли и грязи

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Представители «Городских проектов» на своей странице ВКонтакте объяснили, почему в Рязани так много пыли и грязи. По их мнению, причина этого – использование зимой песко-соляной смеси.

Активисты считают, что это не только вредно, но и неэффективно. Урбанисты уверены, что соль не плавит снег при сильных морозах, она плавит снег, когда его немного. Песок же используется для усиления трения на льду, соль при таких условиях не работает.

– По какой-то причине рязанские коммунальщики используют соль и песок вместе, хотя они работают в принципиально разных условиях, – отмечается на странице ГП.

Метод назван устаревшим. Песок забивает канализацию. Если его не убирать, он накапливается на обочинах, тротуарах, взаимодействуя с водой, превращается в грязь. Это происходит в Рязани.

Альтернативой «Городские проекты» считают использование реагентов, гранитной крошки. Будет дороже, но эффективнее.