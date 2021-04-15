8.3 C
Рязань
Четверг, 15 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Урбанисты объяснили, почему на улицах Рязани столько пыли и грязи

7info
Фото: vk.com/cityprojects_rzn
- Advertisement -

Представители «Городских проектов» на своей странице ВКонтакте объяснили, почему в Рязани так много пыли и грязи. По их мнению, причина этого – использование зимой песко-соляной смеси. 

Активисты считают, что это не только вредно, но и неэффективно. Урбанисты уверены, что соль не плавит снег при сильных морозах, она плавит снег, когда его немного. Песок же используется для усиления трения на льду, соль при таких условиях не работает. 

– По какой-то причине рязанские коммунальщики используют соль и песок вместе, хотя они работают в принципиально разных условиях, – отмечается на странице ГП. 

Метод назван устаревшим. Песок забивает канализацию. Если его не убирать, он накапливается на обочинах, тротуарах, взаимодействуя с водой, превращается в грязь. Это происходит в Рязани. 

Альтернативой «Городские проекты» считают использование реагентов, гранитной крошки. Будет дороже, но эффективнее. 

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]