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Четверг, 23 сентября, 2021

Управлять технологическим процессом на Рязанской НПК будут с помощью «автопилота»

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Управлять технологическим процессом на Рязанской НПК будут с помощью «автопилота»

Рязанская нефтеперерабатывающая компания начинает внедрять систему усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП). Она автоматически прогнозирует поведение оборудования и определяет для него режим работы.

СУУТП внедряют в рамках проекта «Цифровой завод». Система в режиме автопилота даст прогнозы по работе оборудования и установит оптимальный режим функционирования установок. Автоматически будут корректироваться температура, давление, расход газа. Искусственный интеллект позволит нарастить на 0,2% отбор светлых нефтепродуктов и выход целевой продукции.

Управлять технологическим процессом на Рязанской НПК будут с помощью «автопилота»

Одна из ключевых задач национальной корпорации «Роснефть» – внедрение в производство новых технологичных решений. Использование цифровых программ не только позволяет ускорить производственные процессы, но и повышает качество выпускаемой продукции. Благодаря техническому перевооружению рязанский нефтезавод начал выпускать бензины с улучшенными экологическими свойствами – «Евро 6», АИ-100-К5, низкосернистое судовое топливо.

За два года предприятие ввело в эксплуатацию четыре новых резервуара с системами дистанционного управления и сохранения качества нефтепродуктов. Их суммарный объём – 26 тысяч тонн. Также на Рязанской НПК появилась система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов, которая осуществляет сверхточное управление отгрузкой топлива.

Всего за счёт цифровых технологий автоматизированное управление введено на семнадцати технологических установках предприятия.

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания начинает внедрять систему усовершенствованного управления технологическим процессом (СУУТП). Она автоматически прогнозирует поведение оборудования и определяет для него режим работы.

СУУТП внедряют в рамках проекта «Цифровой завод». Система в режиме автопилота даст прогнозы по работе оборудования и установит оптимальный режим функционирования установок. Автоматически будут корректироваться температура, давление, расход газа. Искусственный интеллект позволит нарастить на 0,2% отбор светлых нефтепродуктов и выход целевой продукции.

Управлять технологическим процессом на Рязанской НПК будут с помощью «автопилота»

Одна из ключевых задач национальной корпорации «Роснефть» – внедрение в производство новых технологичных решений. Использование цифровых программ не только позволяет ускорить производственные процессы, но и повышает качество выпускаемой продукции. Благодаря техническому перевооружению рязанский нефтезавод начал выпускать бензины с улучшенными экологическими свойствами – «Евро 6», АИ-100-К5, низкосернистое судовое топливо.

За два года предприятие ввело в эксплуатацию четыре новых резервуара с системами дистанционного управления и сохранения качества нефтепродуктов. Их суммарный объём – 26 тысяч тонн. Также на Рязанской НПК появилась система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов, которая осуществляет сверхточное управление отгрузкой топлива.

Всего за счёт цифровых технологий автоматизированное управление введено на семнадцати технологических установках предприятия.

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