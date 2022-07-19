Управляющий салонов красоты рассказал, из чего складывается стоимость маникюра

Генеральный управляющий сети салонов «Пальчики» Антон Дерконос рассказал «Газете.Ru», из чего складывается цена маникюра, какие траты салон закладывает в стоимость услуги.

В среднем маникюр с покрытием в салонах обходится клиенткам в 1100 рублей, салон получает из этой суммы около 165 рублей прибыли.

Траты на расходные материалы, включая лаки, жидкости, одноразовые салфетки, составляют 11%. Столько же составляет трата на аренду помещения, электроэнергию, вывоз мусора.

Большая часть денег уходит на зарплату мастеров, управляющих, менеджеров, других сотрудников салонов. Включая налоги, по подсчётам Дерконоса, это 47% от стоимости услуги.

При оплате картой или через систему быстрых платежей, салон тратит ещё 4% от стоимости маникюра. Затраты на рекламу, маркетинг составляют 3%.

Еще 2% от стоимости услуги уходят на затраты на поиск, мотивацию, повышение и тренинги персонала. И до 5% уходит уходят на то, чтобы в салоне были чай и кофе, в туалете бумага и мыло, на мастерах фартуки и униформа, а также связь и все техническое обслуживание.

Также Дерконос рассказал о затратах на систему лояльности клиентов — скидки, подарки. Они составят 2% от стоимости маникюра.

В итоге получается, что 85% стоимости услуги — это затраты салона.