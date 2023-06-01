Четверг, 1 июня, 2023
На главнуюНовости РязаниВласть

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области представил отчет о своей работе

7info7

На заседании Рязанской областной Думы в четверг, 1 июня, парламентарии заслушали отчёт уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Михаила Пронина.

Проблемные вопросы в сфере предпринимательства в 2022 году удавалось решать благодаря совместному взаимодействию с властью, депутатами и надзорными органами. В адрес бизнес-омбудсмена поступило 1091 обращение, большинство из них – в устной форме. Благодаря такому упрощённому формату взаимодействия уполномоченному удавалось оперативно давать консультации заявителям и в кратчайшие сроки помогать с решением проблемных вопросов. В 65% случаев интересы заявителей удалось восстановить.

В ходе обсуждения результатов работы уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе депутаты смогли адресовать ему свои вопросы. Сергей Гришков отметил, что одно из направлений работы бизнес-омбудсмена – это внесение предложений по совершенствованию правовых основ деятельности предпринимателей. Он поинтересовался, как на предложения в сфере предпринимательской деятельности реагируют органы власти. Михаил Пронин сообщил, что этой возможностью аппарат уполномоченного часто пользуются, предложения направляются как федеральным чиновникам, так и региональным. Часто к предложениям омбудсмена органы власти прислушиваются и берут их за основу в своей работе.

Речь зашла и о привлечении в регион инвесторов. Депутат Татьяна Гусева поинтересовалась, что, по мнению Пронина, важно предпринять для улучшения регионального инвестклимата. Уполномоченный обратил внимание, что работа в этом направлении в регионе активно ведётся, и важно усилить работу по подготовке кадров, которые смогут работать с инвесторами в персональном порядке.

Дмитрий Боронтов обратил внимание, что важно формировать рейтинг из наиболее успешных представителей малого и среднего предпринимательства региона. Этим бизнесменам важно можно оказывать поддержку в продвижении и сбыте продукции, а затем присваивать их товарам региональный знак качества.

Ежегодный отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области депутаты приняли к сведению.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

«Мармакс» открыла продажи в новом жилом комплексе «Медный»

Пресс-служба девелоперской компании «Мармакс» сообщила о старте реализации новой резиденции бизнес-класса «Медный».

116 водителей наказали в Рязани за неправильную тонировку 31 мая

За такие нарушения граждане могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ и получить штраф в размере 500 рублей.

Лучшие дни для стрижки в июне 2023 года

Специалист рекомендует идти в парикмахерскую 1, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 25, 30 июня.

Троица 2023: какого числа отмечают, смысл и традиции праздника

День Святой Троицы отмечается на пятедесятый день после праздника Великой Пасхи. Поэтому Пятидесятница — второе название большого православного торжества. В 2023 году Троица приходится на 4 июня.

В Рязани ищут очевидцев ДТП с самодельным мотоциклом

19-летний рязанец после столкновения попал в больницу.

Уфолог Уваров назвал дату возможного контакта с инопланетянами

По словам специалиста, о появлении тех, кого мы называем инопланетянами, он предупреждал в книге, выпущенной в 2013 году.

Депутат Госдумы предложил конфисковывать у россиян дроны

Изъятие дронов у всех россиян – мера избыточная, а над конфискацией их у тех, кто нарушает закон, задуматься можно.

Юрист SuperJob рассказал, может ли работодатель отказать в ежегодном отпуске

Чтобы проверить, не относитесь ли вы к числу тех, кто может брать отпуск в любое время, читайте статью Александра Южалина, руководителя юридической практики в SuperJob.

Губернатор Малков посетил Рязанский дом ребёнка

Губернатор Рязанской области Павел Малков в День защиты детей навестил ребятишек в Рязанском доме ребёнка.

Гладков сообщил последние данные об эвакуации шебекинцев

Пост в телеграм-канале глава региона разместил 1 июня в 12.54.

Супрун обсудил сохранность рязанских дорог с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Костюченко

31 мая в рамках рабочей поездки министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун встретился с заместителем руководителя Федерального дорожного агентства Игорем Костюченко.

В областном центре будут работать трудовые отряды подростков ТОП.Рязань

Трудовые отряды подростков – это одно из направлений общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации