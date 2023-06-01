Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области представил отчет о своей работе

На заседании Рязанской областной Думы в четверг, 1 июня, парламентарии заслушали отчёт уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Михаила Пронина.

Проблемные вопросы в сфере предпринимательства в 2022 году удавалось решать благодаря совместному взаимодействию с властью, депутатами и надзорными органами. В адрес бизнес-омбудсмена поступило 1091 обращение, большинство из них – в устной форме. Благодаря такому упрощённому формату взаимодействия уполномоченному удавалось оперативно давать консультации заявителям и в кратчайшие сроки помогать с решением проблемных вопросов. В 65% случаев интересы заявителей удалось восстановить.

В ходе обсуждения результатов работы уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе депутаты смогли адресовать ему свои вопросы. Сергей Гришков отметил, что одно из направлений работы бизнес-омбудсмена – это внесение предложений по совершенствованию правовых основ деятельности предпринимателей. Он поинтересовался, как на предложения в сфере предпринимательской деятельности реагируют органы власти. Михаил Пронин сообщил, что этой возможностью аппарат уполномоченного часто пользуются, предложения направляются как федеральным чиновникам, так и региональным. Часто к предложениям омбудсмена органы власти прислушиваются и берут их за основу в своей работе.

Речь зашла и о привлечении в регион инвесторов. Депутат Татьяна Гусева поинтересовалась, что, по мнению Пронина, важно предпринять для улучшения регионального инвестклимата. Уполномоченный обратил внимание, что работа в этом направлении в регионе активно ведётся, и важно усилить работу по подготовке кадров, которые смогут работать с инвесторами в персональном порядке.

Дмитрий Боронтов обратил внимание, что важно формировать рейтинг из наиболее успешных представителей малого и среднего предпринимательства региона. Этим бизнесменам важно можно оказывать поддержку в продвижении и сбыте продукции, а затем присваивать их товарам региональный знак качества.

Ежегодный отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области депутаты приняли к сведению.