Эти крошечные существа могут доставить людям немало неудобств. Грязь, антисанитария, укусы, неприятный запах, перенос опасных болезней. Это лишь краткий перечень последствий, к которым приводит нахождение большого количества насекомых в нашей квартире или доме. О том, как быстро и надолго избавиться от появления столь гнусных соседей, поговорим в нашем небольшом обзоре.

Пути для наступления

Для начала разберемся, как непрошеные гости попадают в жилище. Достаточно часто они проникают туда через окно, незащищенное москитной сеткой, либо через открытый балкон или лоджию. Нередко насекомые переселяются в дом с улицы на шерсти домашних питомцев или на нашей одежде, через вентиляцию и другие коммуникации, например, розетки.

Также они могут очутиться в квартире, находясь в принесённых домой покупках: от овощей до книг, туалетной бумаги и грунта в цветочных горшках.

Питаться представители типа членистоногих могут не только водой и остатками пищи, но и обойным клеем, мыльной пеной, другими мелкими насекомыми, комнатными растениями и шерстяными изделиями, как всем известная моль.

Получается, что с помощью москитных сеток, регулярных проветриваний, тщательной уборки и мытья посуды, герметично закрытых ёмкостей с продуктами можно перекрыть лишь некоторые пути проникновения этих нежелательных соседей. Значит, в случае вторжения стоит воспользоваться эффективными способами борьбы с вредными для человека животными.

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Ловушки и химический прогресс

Если насекомых совсем немного, отпугнуть их смогут различные эфирные масла и травы. Опыт показывает, что масло лаванды эффективна против различных групп насекомых, гвоздика и ваниль хороши против комаров, эвкалипт, мята и базилик помогут избавиться от мух. В борьбе с муравьями отлично себя зарекомендовали масла корицы, полыни и хвои. Достаточно в места скопления насекомых налить несколько капель необходимого средства.

Мокрицы почти не чувствительны к ароматам эфирных масел, но не выносят запаха извести, боятся соседства соли, красного перца и табака. Соль можно просто рассыпать по углам, остальные ингредиенты растворяют в литре воды и распыляют по поверхностям из пульверизатора. В случае с тараканами здорово работает борная кислота. К ней известные своей живучестью насекомые адаптироваться не могут: вещество не воздействует на нервную систему, а разрушает организм, потому что это кислота. Обычно две-три ложки вещества смешивают с сырым желтком, из получившейся смеси готовятся шарики, которые раскладываются в тех местах, где замечены прусаки. В приманку можно добавить сахарную пудру, крахмал, муку, ванилин. Готовить снадобье лучше в защитных перчатках.

Другой капкан сделать ещё проще. Банку или другую стеклянную ёмкость изнутри смазывают маслом, а на дно кладут лакомство для тараканов — мёд, хлеб, сахар, варенье. Фокус в том, что к добыче насекомое добраться может, а подняться по скользким стенкам — уже нет. Аналогичные ловушки работают против мелких муравьёв.

Классическое средство против мух и мелких мошек — липкие ленты. Их развешивают рядом с люстрами, иногда помещают по соседству с мусорными вёдрами или лотками домашних питомцев.

Против комаров здорово помогают фумигаторы — маленькие приборы, которые включаются в розетку и своим запахом уничтожают кровососущих. В принципе такие устройства можно применять и против других насекомых — главное — внимательно смотреть, для чего предназначено устройство.

Например, для выведения клопов хорошо подойдут специальные аэрозоли, а вот гели, порошки и даже ультразвуковые отпугиватели бессильны против этих слегка пахнущих коньяком созданий.

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Дезинсекция против насекомых

Конечно, химическая промышленность выпускает множество аэрозолей, гелей и порошков против наших крошечных соседей, но применять эти средства нужно очень внимательно Нельзя подпускать к ним маленьких детей и домашних питомцев, а после успешного использования предстоит достаточно долго проветривать помещение.

Если народные и химические средства не помогают, придется вызвать дезинсектора на дом. Цена услуг таких специалистов в Рязани в среднем варьируется от 1200 до 4000 рублей за визит в зависимости от метража помещения, применяемых реактивов и времени, которое потребуется на обработку и последующее возвращение хозяев.