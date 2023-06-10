Суббота, 10 июня, 2023
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Что делать, если дома завелись насекомые

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Изображение от Freepik

Эти крошечные существа могут доставить людям немало неудобств. Грязь, антисанитария, укусы, неприятный запах, перенос опасных болезней. Это лишь краткий перечень последствий, к которым приводит нахождение большого количества насекомых в нашей квартире или доме. О том, как быстро и надолго избавиться от появления столь гнусных соседей, поговорим в нашем небольшом обзоре.

Пути для наступления

Для начала разберемся, как непрошеные гости попадают в жилище. Достаточно часто они проникают туда через окно, незащищенное москитной сеткой, либо через открытый балкон или лоджию. Нередко насекомые переселяются в дом с улицы на шерсти домашних питомцев или на нашей одежде, через вентиляцию и другие коммуникации, например, розетки.

Также они могут очутиться в квартире, находясь в принесённых домой покупках: от овощей до книг, туалетной бумаги и грунта в цветочных горшках.

Питаться представители типа членистоногих могут не только водой и остатками пищи, но и обойным клеем, мыльной пеной, другими мелкими насекомыми, комнатными растениями и шерстяными изделиями, как всем известная моль.

Получается, что с помощью москитных сеток, регулярных проветриваний, тщательной уборки и мытья посуды, герметично закрытых ёмкостей с продуктами можно перекрыть лишь некоторые пути проникновения этих нежелательных соседей. Значит, в случае вторжения стоит воспользоваться эффективными способами борьбы с вредными для человека животными.

Что делать, если дома завелись насекомые
Изображение от krakenimages.com на Freepik

Ловушки и химический прогресс

Если насекомых совсем немного, отпугнуть их смогут различные эфирные масла и травы. Опыт показывает, что масло лаванды эффективна против различных групп насекомых, гвоздика и ваниль хороши против комаров, эвкалипт, мята и базилик помогут избавиться от мух. В борьбе с муравьями отлично себя зарекомендовали масла корицы, полыни и хвои. Достаточно в места скопления насекомых налить несколько капель необходимого средства.

Мокрицы почти не чувствительны к ароматам эфирных масел, но не выносят запаха извести, боятся соседства соли, красного перца и табака. Соль можно просто рассыпать по углам, остальные ингредиенты растворяют в литре воды и распыляют по поверхностям из пульверизатора. В случае с тараканами здорово работает борная кислота. К ней известные своей живучестью насекомые адаптироваться не могут: вещество не воздействует на нервную систему, а разрушает организм, потому что это кислота. Обычно две-три ложки вещества смешивают с сырым желтком, из получившейся смеси готовятся шарики, которые раскладываются в тех местах, где замечены прусаки. В приманку можно добавить сахарную пудру, крахмал, муку, ванилин. Готовить снадобье лучше в защитных перчатках.

Другой капкан сделать ещё проще. Банку или другую стеклянную ёмкость изнутри смазывают маслом, а на дно кладут лакомство для тараканов — мёд, хлеб, сахар, варенье. Фокус в том, что к добыче насекомое добраться может, а подняться по скользким стенкам — уже нет. Аналогичные ловушки работают против мелких муравьёв.

Классическое средство против мух и мелких мошек — липкие ленты. Их развешивают рядом с люстрами, иногда помещают по соседству с мусорными вёдрами или лотками домашних питомцев.

Против комаров здорово помогают фумигаторы — маленькие приборы, которые включаются в розетку и своим запахом уничтожают кровососущих. В принципе такие устройства можно применять и против других насекомых — главное — внимательно смотреть, для чего предназначено устройство.

Например, для выведения клопов хорошо подойдут специальные аэрозоли, а вот гели, порошки и даже ультразвуковые отпугиватели бессильны против этих слегка пахнущих коньяком созданий.

Что делать, если дома завелись насекомые
Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

Дезинсекция против насекомых

Конечно, химическая промышленность выпускает множество аэрозолей, гелей и порошков против наших крошечных соседей, но применять эти средства нужно очень внимательно Нельзя подпускать к ним маленьких детей и домашних питомцев, а после успешного использования предстоит достаточно долго проветривать помещение.

Если народные и химические средства не помогают, придется вызвать дезинсектора на дом. Цена услуг таких специалистов в Рязани в среднем варьируется от 1200 до 4000 рублей за визит в зависимости от метража помещения, применяемых реактивов и времени, которое потребуется на обработку и последующее возвращение хозяев.

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