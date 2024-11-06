Среда, 6 ноября, 2024
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Умерла рязанская журналистка Алевтина Тарасова

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Кристина Аманн
Фото: t.me/novgaz_rzn

На 72-ом году жизни умерла рязанская журналистка Алевтина Тарасова. Об этом сообщает «Новая газета».

В 19 лет она пришла работать на Рязанское областное радио. Это было в 1972 году. Первым редактором ее первой радиопередачи был поэт Евгений Маркин.

С начала девяностых Алевтина Тарасова была собкором по Рязанской области на молодом российском ТВ.

В некрологе отмечено, что сюжеты Алевтины Тарасовой выходили в телеэфире федеральных «Вестей», но она продолжала снимать и для родной телекомпании «Ока». Была постоянным автором радиоканала «От первого лица».

Выйдя на пенсию, Алевтина Тарасова освоила скандинавскую ходьбу, и каждый день ее можно было встретить в лесопарке. Продолжала интересоваться журналистикой и следила за акутальной повесткой.

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