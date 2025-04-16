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Новости России

Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Ирина Кушнир

Алексей Самохин

Советская и российская актриса Ирина Кушнир скончалась на 70-м году жизни, сообщили на официальной странице петербургского театра «На Литейном» в социальной сети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что ушла из жизни заслуженная артистка России Ирина Николаевна Кушнир. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в публикации.

За годы работы в Театре «На Литейном» актриса исполнила множество ролей, ставших важной частью истории театра.

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Ирина Кушнир была также известна широкой аудитории по ролям в популярных телесериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», пишет ТАСС.

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