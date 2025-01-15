Умер Виктор Иванович Яркин

На 91-м году жизни ушел из жизни судья республиканской категории, чемпион Рязанской области по футболу 1957 года Виктор Иванович Яркин. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Более полувека Виктор Иванович посвятил педагогической, тренерской и общественной деятельности. Он судил матчи первенства СССР, возглавлял лыжную федерацию и входил в состав футбольной федерации. Среди его воспитанников — немало успешных личностей, в том числе обе дочери, которые стали волейболистками.

В 13 лет Яркин пришел в ДСО «Локомотив». Его сразу перевели из юношеской команды во взрослую, где играли кочегары, машинисты и он — школьник. В 1957 году голы неутомимого центрфорварда помогли железнодорожникам впервые выиграть чемпионат области. В 1965 году, сдав нормативы на южном сборе, Виктор Иванович был назначен главным судьей на матчи чемпионата СССР по классу «Б».

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В 1977 году его назначили главным судьей финальных Всесоюзных соревнований «Кожаный мяч», которые проходили в Рязани. Это был очень серьезный турнир, в котором участвовали команды со всего Советского Союза. Ответственность была велика, но все прошло успешно. Тогда Яркин познакомился с президентом клуба «Кожаный мяч» Михаилом Сушковым и легендарным вратарем московского «Спартака» Анатолием Акимовым.

В спортивной отрасли Виктор Иванович проработал 51 год. Он преподавал физкультуру и параллельно тренировал, начиная с железнодорожного техникума, затем мединститута, а больше всего — 34 года — в медицинском колледже. За эти годы у него было много воспитанников, многим он помог определиться в жизни, что также приносило ему удовлетворение. Он много времени уделял общественной работе, несмотря на отсутствие материального вознаграждения.

Два срока он был председателем федерации лыжного спорта, проводил семинары, читал лекции. Также Виктор Иванович был главным судьей чемпионатов области и города по футболу, многие годы возглавлял областную судейскую коллегию. Через его руки прошли будущие арбитры, среди которых два Сергея — Абрашкин и Царапкин — получили региональную категорию.

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До переезда в Краснодарский край он активно участвовал в спортивной жизни региона, был членом Совета ветеранов спорта, занимался инспектированием футбольных матчей и участвовал в награждениях.