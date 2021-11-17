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Среда, 17 ноября, 2021
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Умер тренер ВНИИ коневодства Александр Борисов

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Ушёл из жизни Александр Петрович Борисов. Спортсмен, коннозаводчик, чемпион СССР по троеборью, с 1980 года работавший тренером в ВНИИ коневодства в Рязанской области. Об этом сообщила федерация конного спорта России.

Конным спортом Борисов начал заниматься с 13 лет в школе при Опытном конном заводе.

Начиная с 1980 года Александр Борисов работал тренером в ВНИИ Коневодства.

Спортивная карьера:

1976 г. — Выполнен норматив мастера спорта по дисциплине троеборье.

1982 г. — 5 место по троеборью на чемпионате России

1988 г. — 1 место на Чемпионате России по конкуру (Группа В)

1990 г. — 5 место по троеборью на Чемпионате СССР

1991 г. — 1 место по троеборью на Чемпионате СССР

Среди учеников Александра Петровича были Алексей Глинов, Лариса Борисова, Андрей Зеленов.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.

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