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Четверг, 26 мая, 2022

Умер подросток, избитый тремя мужчинами в трамвае

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Умер подросток, избитый тремя мужчинами в трамвае

В Ульяновске скончался 13-летний подросток, избитый тремя взрослыми мужчинами, сообщает «КП Ульяновск».

ЧП случилось в трамвае 22-го маршрута 25 мая. К компании ехавших школьников подошёл пожилой мужчина и ударил одного из них, после чего ребёнок упал. Затем к избиению подключились двое других взрослых.

Двоих мужчин задержали, деда, нанёсшего первый удар, после которого мальчик ударился головой, ищет полиция. Источник издания сообщил, что мужчины маргинальной внешности были пьяны.

Причиной агрессии мог стать громкий разговор подростков. Задержанные утверждают, что дети матерились на весь салон, школьники это опровергают.

Погибший мальчик занимался футболом, возвращался с тренировки домой вместе с друзьями.

— Обычный ребенок, жил футболом: занимался в «Спартаке». Его по голове пнули ногой, он виском ударился и сразу потерял сознание, — рассказал товарищ погибшего Данила.

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