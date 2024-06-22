Умер офтальмолог Сергей Бабкин

В городе Набережные Челны ушёл из жизни врач-офтальмолог Сергей Бабкин. О смерти коллеги сообщили представители Горздрава.

Сергей Михайлович родился 4 ноября 1973 года в деревне Старый Березняк Можгинского района Удмуртской Республики. Бабкин — выпускник Ижевской медакадемии, в государственном вузе он обучался по специальности «Лечебное дело», затем повышал квалификацию по специальности «Офтальмология».

Трудовой стаж медика составляет 27 лет. С 1997 года он трудился в Ижевской Республиканской офтальмологической клинической больнице, затем работал Можгинской ЦРБ и Алнашской районной больнице.

С октября 2021 года Бабкин трудился в госпитале врачом-офтальмологом поликлиники.

Коллеги с теплом вспоминают о Сергее Михайловиче, называя его отзывчивым и чутким человеком.