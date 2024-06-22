Суббота, 22 июня, 2024

Умер офтальмолог Сергей Бабкин

Автор: 7info

Опубликовано

Сергей Бабкин, фото: vk.com/publiczdrav

В городе Набережные Челны ушёл из жизни врач-офтальмолог Сергей Бабкин. О смерти коллеги сообщили представители Горздрава.

Сергей Михайлович родился 4 ноября 1973 года в деревне Старый Березняк Можгинского района Удмуртской Республики. Бабкин — выпускник Ижевской медакадемии, в государственном вузе он обучался по специальности «Лечебное дело», затем повышал квалификацию по специальности «Офтальмология».

Трудовой стаж медика составляет 27 лет. С 1997 года он трудился в Ижевской Республиканской офтальмологической клинической больнице, затем работал Можгинской ЦРБ и Алнашской районной больнице.

С октября 2021 года Бабкин трудился в госпитале врачом-офтальмологом поликлиники.

Коллеги с теплом вспоминают о Сергее Михайловиче, называя его отзывчивым и чутким человеком.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Названы вещи, которые притягивают бедность

Новости мира
Иногда дом может стать настоящим магнитом для бедности, притягивая негативную энергию и мешая вам добиться финансового успеха

Михаилу Ефремову предложили пойти на СВО

Новости Рязани
«Ветераны России» обратились к актёру с письмом. Они предлагают ему подать ходатайство и использовать этот шанс

Бастрыкину доложат о ситуации с «Грачиной дачей» в Рязани

Новости Рязани
Местные жители обеспокоены судьбой особо охраняемой зоны.

Украина лишилась ещё пары ТЭС в ответ на атаки объектов в России

Новости мира
Утром 22 июня «Укрэнерго» признало, что в результате восьмой комбинированной атаки на энергоинфраструктуру было повреждено оборудование на энергетических объектах в Запорожской и Львовской областях.

Празднование Собора рязанских святых перенесено на 25 июня

Новости Рязани
В этот день утреннюю литургию, которая пройдёт в Кремле за собором Успения Пресвятой Богородицы, возглавит митрополит Рязанский и Михайловский Марк.