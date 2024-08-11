Умер начальник электро-осветительного цеха Рязанского музыкального театра Валерий Киреев

11 августа не стало начальника электро-осветительного цеха Рязанского музыкального театра Валерия Киреева. Он скончался после продолжительной болезни. О его смерти написали в группе «ГАУК «Рязанский музыкальный театр».

Валерий Киреев проработал в театре 15 лет. Его общий же стаж работы со светом составляет более 40 лет. Он сотрудничал с разными коллективами по всей России, работал с такими известными исполнителями, как Юрий Антонов и Владимир Кузьмин.

«В своей профессии Валерий Викторович следовал трём главным правилам: постоянно развиваться, следовать авторскому стилю и отстаивать своё видение», — пишут к некрологе.