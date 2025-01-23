Умер генеральный директор ООО «Алексеевское» Ахад Аббас-оглы Мамедов

22 января ушел из жизни Ахад Аббас-оглы Мамедов, генеральный директор ООО «Алексеевское» Сараевского района. О его смерти сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Мамедов Ахад Аббас-оглы более 36 лет трудился в сфере агропромышленного комплекса Сараевского района, из них 24 года руководил предприятием «Алексеевское».

— Ахад Мамедов был прекрасным человеком и инициативным, грамотным руководителем, обладающим хорошими организаторскими способностями, под его руководством ООО «Алексеевское» стало стабильно работающим предприятием. Ахад Аббас-оглы Мамедов оказывал материальную и финансовую помощь социальным учреждениям, по его инициативе в селе Алексеевка восстановлена церковь. Своим добросовестным трудом он заслужил авторитет и уважение в Сараевском районе и за его пределами. Ахад Мамедов был неоднократно отмечен на федеральном и региональном уровнях, — говорится в сообщении Минсельхоза.

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Коллектив министерства выразил соболезнования родным и близким покойного.